Simon Kjær roser nyt makkerskab i dansk VM-forsvar

I testkampene frem mod VM-slutrunden i Rusland har Simon Kjær fået selskab af en ny forsvarsmakker i Andreas Christensen, og deres samarbejde virker allerede lovende, siger Simon Kjær.

Ifølge anføreren komplimenterer de to stoppere hinanden godt, og deres indbyrdes forståelse vil kun blive endnu bedre i de kommende uger, mener han.

- Vi har et godt samarbejde. Vi har spillet to kampe sammen inden VM, og vi har holdt nullet to gange, og det kan man vel ikke klage over. Så vores samarbejde fungerer allerede på et højt niveau, og det bliver kun bedre og bedre, siger Simon Kjær.

Han bruger eksempler fra lørdagens 2-0-sejr over Mexico på situationer, hvor den nye forsvarsduo sammen løste forsvarsopgaverne.

- Mexico spillede kun med en angriber, og ham kunne vi køre på vel vidende, at der ville være en af os bagved.

- Når der manglede en back, så kunne den ene også støde derud, og så kunne den anden gardere for os begge i midten, siger Simon Kjær.

Den danske landsholdsanfører har været vant til at spille ved siden af Andreas Bjelland i de seneste betydende landskampe.

Det samarbejdet har fungeret upåklageligt, og særligt Bjellands gode venstre ben og rolige afleveringsfod er blevet nævnt som mangler, efter at Bjelland ikke blev meldt VM-klar.

Kjær ærgrer sig også over at miste sin vante makker, men samtidig er anføreren fortrøstningsfuld, fordi landsholdet i Kjærs øjne er bedst besat på den position, og fordi Andreas Christensen også er en god pasningsspiller.

- Vi komplementerer hinanden godt, og "AC" har sine styrker ved, at han læser spillet utrolig godt og hurtigt, og han er god til at føre bolden frem i situationer, hvor vi er under pres.

- Det gør, at vi bedre kan finde plads til at spille bolden direkte fra forsvaret og op i midten. Kan vi finde Christian Eriksen eller en anden i de rum, så bliver vi farlige, siger Simon Kjær.

I VM-truppen bejler Mathias "Zanka" Jørgensen og Jannik Vestergaard også til at spille i det centrale forsvar.