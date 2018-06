Belgien viser storform med flot sejr i VM-generalprøve

Belgiens fodboldlandshold bliver af mange regnet som en seriøs bejler til VM-titlen i fodbold, når slutrunden i Rusland begynder på torsdag.

Mandag aften i Bruxelles viste belgierne med en flot indsats klassen, da det blev til en overbevisende 4-1-sejr over Costa Rica i den afsluttende testkamp.

Ikke mindst angriberen Romelu Lukaku boltrede sig med to mål og et oplæg til en scoring.

Det skete i en kamp mellem to hold, der begge nåede kvartfinalen ved VM i Brasilien for fire år siden.

At dømme ud fra mandagens kamp vil de fleste helt sikkert sætte pengene på Belgien til at nå længst af de to lande ved årets VM.

Costa Rica kom ellers foran efter 24 minutter, da anfører Bryan Ruiz flot helflugtede bolden i mål forbi Belgiens målmand, Thibaut Courtois.

Knap ti minutter senere foldede den roste belgiske offensiv sig ud for alvor for første gang.

Anfører Eden Hazard lavede gode træk i højre side, og han sendte en tværaflevering mod bageste stolpe, hvor Dries Mertens let kunne udligne til 1-1.

Kort ført pausen kom Belgien foran, og igen var Dries Mertens involveret.

Napoli-spilleren sendte fra højre side et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Romelu Lukaku overlegent helflugtede bolden forbi Keylor Navas i Costa Ricas mål til 2-1.

Det skulle ikke blive sidste gang, at den store Manchester United-angriber passerede Real Madrid-målmanden.

Fem minutter inde i anden halvleg headede han et indlæg fra indskiftede Nacer Chadli i mål til 3-1, og det begyndte at ligne en opvisning.

Det ene belgiske angreb efter det andet rullede ned mod Keylor Navas' mål, og Manchester City-stjernen Kevin De Bruyne var tæt på at score.

Efter 65 minutter blev Romelu Lukaku spillet fri til en afslutning, der kunne have indbragt ham et hattrick.

I stedet spillede angriberen uselvisk og med stort overblik bolden på tværs til den indskiftede Michy Batshuayi, der scorede til 4-1.

Costa Rica blev ganske enkelt spillet ud af banen og indkasserede det sjette nederlag i holdets seneste otte kampe.

Costaricanerne stillede med flere tidligere spillere fra Superligaen i startopstillingen i form af Christian Bolanos, Bryan Oviedo, Cristian Gamboa og Marco Urena, mens Francisco Calvo kom på banen i anden halvleg.

Belgien skal ved VM møde England, Tunesien og Panama i gruppe G.

Costa Rica møder Brasilien, Schweiz og Serbien i gruppe E.