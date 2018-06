Neymar viser atter målform i brasiliansk VM-test

Danmark har et scoringsproblem

Danmark scorer for lidt:

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, åbnede på en KL-konference en kattelem for en ændring af stadionkravet på 10.000 pladser.

Martin Braithwaite håber, at han med gode indhop kan presse Pione Sisto ud af Åge Hareides startopstilling.

Fotograferne Stine Bidstrup og Casper Dalhoff har knoklet med projektet i mere end et halvt år.

VM står for døren, og fodboldsnakken er allerede allestedsnærværende.

Neymar gik også glip af returmødet mod Real Madrid i ottendedelsfinalen i Champions League, og alt har siden skaden handlet om, at verdensstjernen skulle blive VM-klar for Brasilien.

Før den kamp havde Neymar ikke været i aktion på grønsværen siden 25. februar, da han måtte udgå for Paris Saint-Germain i en kamp mod Marseille med en skade i ankel og fod.

Neymar fik comeback, da han scorede i Brasiliens 2-0-sejr over Kroatien for en uge siden.

Det blev 3-0 efter endnu en sikker scoring af Brasilien, som Philippe Coutinho stod for.

Her gik bolden mellem benene på Østrigs fremstormende keeper, Heinz Lindner.

I den sidste testkamp mod Østrig søndag scorede Paris Saint-Germain-spilleren et flot mål efter lidt over en time, da han bragte Brasilien foran 2-0 i 3-0-sejren.

Superstjernen Neymar er tilsyneladende klar til at lade fødderne tale ved VM-slutrunden i Rusland.

I den sidste testkamp mod Østrig søndag scorede Paris Saint-Germain-spilleren, Neymar, et flot mål efter lidt over en time, da han bragte Brasilien foran 2-0 i 3-0-sejren. Foto: Hans Punz

Stjernespilleren Neymar scorede et flot mål, da Brasilien i den sidste test før VM slog Østrig 3-0.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her