Eriksen hyldede sin søn: Det kommer han til at høre om

Den nybagte far Christian Eriksen pegede ned på sin støvle, da han lørdag aften scorede det sidste mål i 2-0-sejren over Mexico i landsholdets sidste testkamp før afrejsen til VM i Rusland.

På støvlen var indgraveret datoen 04-06-2018, som var den dag, Eriksen blev far.

- Det kan jeg takke Nike for. De har været hurtige til at få indgraveret det, og det var jeg glad for.

- Jeg håber, at jeg kan få fortalt ham om det, når han bliver ældre, siger Christian Eriksen efter kampen på Brøndby Stadion.

Den 26-årige Tottenham-stjerne var i flere dage fraværende i den danske landsholdslejr og missede for en uge siden en testkamp mod Sverige, da kæresten Sabrina var højgravid. Efter fødslen i mandags valgte han at blive et par dage hos familien.

Eriksen fortæller dog, at det har været nemt at komme tilbage i VM-truppen.

- Mit fokus har hele tiden været at komme tilbage i truppen og spille en kamp før VM, så jeg kunne få den bedste følelse før slutrunden. Sabrina havde planlagt det, så det passede, siger han.

- Tankerne efter træning ligger måske et andet sted end førhen. Men når jeg er på banen, så fokuserer jeg 100 procent på at spille fodbold som altid, forklarer Eriksen.

Midtbanespilleren var alligevel en smule mærket af dagene hjemme hos familien, da han i slutminutterne blev ramt af krampe i læggen.

- Jeg har ikke lavet så helvedes meget i forhold til de andre, og i forhold til det, jeg plejer at lave, siger han.

Christian Eriksen havde i slutfasen muligheden for at køre mod mål og måske gøre det til 3-0, men måtte opgive.

- Jeg var kommet fri og skulle løbe ned mod målmanden, men det kunne jeg ikke. Så kunne jeg lige så godt lade mig udskifte og give en anden chancen, siger Eriksen.

Han er dog helt sikker på, at han vil være helt fit, når VM går i gang på næste lørdag mod Peru.