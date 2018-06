Glæd jer danskere – VM venter efter fin dansk sejr

Midt i historier om fejder internt på landsholdet og kritik fra vragede spillere, leverede det danske landshold det bedst mulige svar lørdag aften på Brøndby Stadion. Over for en god modstander i Mexicos internationalt prøvede hold, vandt Danmark 2-0 på mål af Yussuf Poulsen og, selvfølgelig, Christian Eriksen. Dermed fik landsholdet ikke blot en sejr til selvtilliden inden mødet med Peru på lørdag. Holdet brød også det, der endte som 250 minutters spilletid uden danske landsholdsmål, da Yussuf Poulsen krøllede bolden smukt i mål foran 16.376 tilskuere.

Kampen havde flere perspektiver. To af de offensive spillere som synes sikre på en plads i Åge Hareides startopstilling spillede igen en dårlig landskamp. Hverken Nicolai Jørgensen eller Pione Sisto forlader Danmark med et sidste, godt indtryk. Værst var Sisto. Omvendt var den såkaldte B-kæde med Kasper Dolberg, Martin Braithwaite og Lasse Schöne bedre. Den henrykte ikke ligefrem, men spillet blev hurtigere og mere effektivt.

Danmark begyndte kampen godt. Med tempo i afleveringerne og opfattelsen samt snert i genpresset. Det var tydeligt, at Mexico også var kommet for at skabe en kamp, men Danmark var det hurtigst tænkende hold. Det gav et langskud til Christian Eriksen og en chance til Nicolai Jørgensen på hovedstød efter et frispark fra Eriksen.

Langsomt fik Mexico dog vist, at det er en god fodboldnation. Landet har nået ottendedelsfinalen ved hver VM-slutrunde siden 1994, hvor det så også er blevet slået ud. Holdet manglede endda et par profiler. Især angriberen Hirving Lozano, som sad på bænken, havde gjort Mexico til et endnu farligere hold.

Dem på banen var dog tilstrækkeligt gode til at skabe problemer for Danmark. Spillere som Guardado, Giovani dos Santos og Herrera er enten profiler nu i store europæiske klubber eller har været det. Henrik Dalsgaard kunne ikke følge Jesus Coronas tempo. Angriberen fra FC Porto udstillede et par gange Dalsgaard manglende erfaring fra et højere klubniveau end Belgien og den næstbedste engelske række. Yussuf Poulsen blev overmatchet af Mexicos venstre back Jesus Gallardo. I den anden spillede Pione Sisto sin ringeste landskamp nogensinde. Det er en hård melding, men dommen kan ikke være anderledes.

Yussuf Poulsen. Foto: Jens Dresling

Konstant smed han bolden væk på grund af enten for mange berøringer eller cirkusdriblinger rundt om sig selv og ud i ingenting. Som havde han glemt at spille simpelt og fejlfrit. Til tider skete Sistos boldtab endda på farlige stedet. Som da han forgæves forsøgte en dribling bag om eget støtteben to meter foran eget straffesparksfelt. Åge Hareide har givet Sisto enorme friheder til at udfolde sit talent på landsholdet, men i den proces kunne noget tyde på, at kantspilleren har glemt sine taktiske og kollektive forpligtelser over for holdet. Den 1. halvleg han leverede i Brøndby lørdag aften må ikke gentage sig om en uge i Saransk mod Peru.

Nicolai Jørgensen var, som i sine seneste fem landskampe, igen usynlig. Han virkede egentlig opsat, men han er lige nu ikke en farlig spidsangriber. Derfor skulle det, igen, komme fra Christian Eriksen, og klasse fornægter sig jo ikke.

Mod 1. halvlegs slutning driblede Eriksen efter et kort hjørnespark mod banens midte, drejede rundt om sig selv og klaskede bolden hårdt mod mål. Den gik snert forbi i en aktion, der lignede optakten til et mål. Mexicanerne satte også Kasper Schmeichel på et par prøver på langskud, men Danmarks sikre målmand blev ikke rystet.

Det gjorde Mexico til gengæld i 2. halvlegs begyndelse. Åge Hareide havde udskiftet Pione Sisto med Martin Braithwaite og Nicolai Jørgensen med Kasper Dolberg, og de to indskiftere gjorde øjeblikkeligt deres for at overbevise Hareide om, at de skal have spilletid til VM. Braithwaite brugte sin fart og acceleration til at finde Dolberg med et flad indlæg ved forreste stolpe. Dolberg kom foran sin markør, men han kiksede den svære afslutning.

Senere i halvlegen blev Braithwaite spillet fri af Yussuf Poulsen i dybden, men han kiksede sin afslutning. Bølgen begyndte at rulle på Brøndby Stadion i takt med, at Danmark gjorde det samme mod sin tredje kamp uden scoring i træk og sin fjerde med kun ét mål i alt.

Hareide: Vigtigt at få scoret før VM

Det var fornemmelsen, da der var spillet 70 minutter af denne kamp mod Mexico, og så fandt Christian Eriksen lidt plads. En smule heldigt fik han bolden med sig centralt og blev retvendt mod mål. Eriksen afleverede dybt lige i skoen på Yussuf Poulsen, der så valgte at levere sit smukkeste moment i rødt og hvidt. Poulsen tog et træk bag om støttebenet, tog antræk og drejede fra kanten af straffesparksfeltet bolden med sit dårligere venstreben højt op i det såkaldt lange målhjørne. Et You Tube klip fra Yussuf Poulsen.

Genlæs liveblog: En ganske god generalprøve for det danske landshold

Lidt jubel og tre minutter senere var Eriksen der igen. Han så et rum bag Mexicos venstre midterforsvarer og venstre back. Det så Henrik Dalsgaard også, som kastede et langt indkast frem til Eriksen, der tog et træk og satte bolden i mål fra en spids vinkel.