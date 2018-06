Landstræner Åge Hareide eksperimenterer ikke med meget i den danske startopstilling til kampen mod Mexico på Brøndby Stadion lørdag aften. Der er således kun én ændring i den i forhold til kampen mod Sverige. Christian Eriksen er naturligvis tilbage fra kampen begyndelse i modsætning til kampen i lørdags i Stockholm. Da var han fraværende på grund af fødslen af sit og sin kærestes første barn. Nu er det barnet født, det blev en dreng, og det er vigtigt for landsholdet, at dets største profil får spillet en kamp inden næste lørdags kamp mod Peru til VM.

Sammen med Eriksen udgøres midtbanen som vanligt af William Kvist og Thomas Delaney. Sidstnævnte har netop offentliggjort sit skifte til Borussia Dortmund fra næste sæson. Et klart skridt op i karrieren. Som kantspillere har Pione Sisto og Yussuf Poulsen fået genvalg ligesom i den seneste håndfuld landskampe.

Kampen mod Mexico skal bruges til at få gang i målscoringen for landsholdet igen. Nicolai Jørgensen har ikke lavet mål for Danmark i sine seneste fem kampe, selv om han i dem alle har været i startopstillingen. Det er han igen denne lørdag.

I forsvaret måtte Simon Kjær udgå af kampen mod Sverige med krampe i begge ben. Han skal bevise over for Hareide og sig selv, at det ikke sker igen. Hans makker i midterforsvaret bliver som ventet Andreas Christensen, mens de danske backs igen er Henrik Dalsgaard og Jens Stryger Larsen.

Danmark (4-3-3): Kasper Schmeichel – Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen – William Kvist, Thomas Delaney, Christian Eriksen – Yussuf Poulsen, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto