Det danske landshold kunne til VM blive forstærket med Simon Kjærs faste makker i midterforsvaret fra kvalifikationsturneringen, hvis ikke landstræner Åge Hareide havde fravalgt ham. Det mener hovedpersonen selv. Således erklærer Andreas Bjelland nu, at han ikke blot ville være klar til Danmarks første VM-kamp mod Peru, men at han endda kunne spille i den sidste testkamp inden slutrunden lørdag aften mod Mexico. Bjelland fastslår, at han ikke er skadet, og han kalder Åge Hareides forklaring om, at det var årsagen til fravalget af Bjelland for »tarvelig.« Åge Hareide ønsker ikke at kommentere historien.



»Min egen fornemmelse er, at jeg ikke ville have nogen problemer med at spille i dag, i morgen eller i går,« siger Andreas Bjelland og undsiger Åge Hareides forklaring om, at Bjelland ikke blev udtaget til VM, fordi en lårskade blandt andet forhindrede forsvarsspilleren i at lave sine lange, diagonale skift over 40 meter. Det har Bjelland forsøgt at modbevise i en video sammen med Nicklas Bendtner på det sociale medie Instagram. Nu følger han op med ord.

»Jeg kan sagtens sparke lange bolde, og der er ingen restriktioner i mit spil. Spørger du mig, har jeg ikke nogen problemer med at spille kampe. Spørger du andre, mener de måske, at det ikke er tilfældet.«

Kunne du spille lørdag mod Mexico?

»Ja, det ville jeg ikke have noget problem med.«

Der er kun én årsag til, at Andreas Bjelland laver dette interview. Han ville helst ikke forstyrre landsholdets forberedelser til VM, og han er bevidst om, at dette vil blive tolket som netop en forstyrrelse. Bjelland er dog nødt til at tænke på sig selv nu. Som snart 30-årig, kontraktløs fodboldspiller skulle VM bruges til at skabe Bjellands største kontrakt i karrieren. Nu skal han finde en ny klub på bagkant af, at Danmarks landstræner har sagt, at han er lårskadet. Det er en væsentligt svækket forhandlingssituation i forhold til den, han havde håbet at stå i efter at have været i Danmarks startopstilling til VM. Han ønsker derfor at punktere idéen om, at han er skadet.

»Sommeren skulle bruges på at finde en ny arbejdsgiver, og så bliver det udtalt, at jeg ikke kunne være klar til at spille 16. juni mod Peru. Det er tarveligt at sige, at jeg ikke kunne det, når jeg skal finde mig en ny klub, og jeg skal vise over for andre, at jeg er klar til at spille fodbold,« siger Andreas Bjelland.

Andreas Bjelland Født: 11. juli 1988, 29 år Klubber Lyngby: 2006 - 2009 FC Nordsjælland: 2009 - 2012 Twente: 2012 - 2015 Brentford: 2015 - 2018 Landsholdet 28 kampe, 2 mål

Mandag udtog Åge Hareide VM-truppen på 23 spillere uden Andreas Bjelland, som mener, at landstræneren dermed ikke overholdt den plan, som var lavet og aftalt. Forsvarspilleren trænede med landsholdet søndag, mens planen var, at det først skulle ske mandag.

»Der var lagt en plan for de forskellige skridt på stigen, indtil jeg kunne komme tilbage på holdet. Hvad der skulle ske hver enkelt dag. Den søndag endte jeg med at være fuldt med i træningen i Stockholm. Jeg gennemgik den, og jeg føler ikke, at der var ting, jeg ikke kunne, men det var der åbenbart, siden de ikke så mig være en del af truppen.«

Tirsdag udsendte forsvarspilleren en pressemeddelelse, hvori han erklærede sig uenig i beslutningen, og at han endda var foran den plan, der var blevet lagt i samråd med landsholdets trænere, læger og fysioterapeuter. Åge Hareide svarede ved at konstatere, at Andreas Bjelland ikke var i stand til at »sparke langt med venstrebenet.

»Jeg har accepteret, at de ikke mener, at jeg er klar, men vi bliver aldrig enige. Jeg synes ikke, at det er fair, men lige nu er det vigtigt for mig at sende et signal til folk og den almene dansker. Det gør jeg ikke for at sende stikpiller og få mig selv til at se godt ud, men lige nu har jeg 100 pct. fokus på mig selv, og jeg skal i den bedste mulige, fysiske tilstand for at finde en ny klub,« siger Bjelland.

Du spillede ikke meget for din klub i foråret, og du har været skadet. Er det ikke et fair argument af Hareide at fravælge dig på den baggrund?

»Nu skal jeg ikke pege fingre af nogen og nævne navne i landsholdstruppen, men der er andre, som ikke har spillet meget i deres respektive klubber, og de er alligevel kommet med til VM. Det er fint nok, hvis han ville spille med et andet makkerpar i startopstillingen på grund at mit forår, men jeg føler, at jeg har været så stor en spiller for holdet, at jeg skulle med. At jeg har været loyal over for det. Åge Hareide har talt om med stabilitet og synergi, og jeg føler, at jeg har været en stor del af det.«

Hvilken rolle har du taget i den forbindelse?

»Det har fungeret rigtig godt, når Kjær og jeg har spillet sammen. Vi gjorde det i efteråret, og derigennem har jeg vist mig som en leder og taget et stort ansvar. Dette skal ikke blive en forherligelse af mig selv, men jeg har også gjort meget for fællesskabet uden for banen, og det er vigtigt, at holdet fungerer hurtigt, når det samles. Det har jeg bidraget til.«

Andreas Bjelland har været i startopstillingen i samtlige betydende landskampe siden november 2016 med undtagelse af en.

Simon Kjær, Andreas Bjelland og Yussuf Poulsen tiljubler Andreas Christensen, der netop har udlignet for Danmark til 1-1 mod Irland. Foto: Lars Poulsen/polfoto

Siden da har landsholdet fået vendt en skæv begyndelse på VM-kvalifikationen. Bjelland spillede med andre ord 90 minutter i sejre mod Polen, Montenegro og de to kampe mod Irland. Derfor forventede midterforsvareren at blive VM-udtaget på trods af den lårskade, han har pådraget sig. Det skete ikke, da Hareide udtog den i mandags, og Andreas Bjelland reagerede stærkt på det ved at nægte at tale med nordmanden. Siden da har de to dog vendt tingene.

»Jeg havde så sindsygt mange følelser i kroppen. Det er svært at beskrive det, men VM var noget, jeg havde glædet mig til i så lang tid i en trup, jeg har det fantastisk med. Der er en vildt god holdånd på landsholdet,« forklarer Bjelland, der blev meget vred på Hareide og hurtigt forlod landsholdslejren.

Andreas Bjelland var en del af landsholdslejren indtil mandag. Nu koncentrerer han sig om at finde en ny klub. Foto: Anders Kjærbye: Ritzau Scanpix.

»Jeg skulle hurtigt væk og hjem til min familie. Når man har små børn, forstår de ikke, hvad der sker, så jeg tænkte på andre ting, selv om jeg var helt ødelagt.«

Seks dage efter skuffelsen har Bjelland fået det hele lidt på afstand. Derfor er han også i stand til at fortælle, at han fortsat står til rådighed for landsholdet, når VM er forbi, hvis Åge Hareide vil udtage ham.

10 spillere udeladt fra Hareides trup Peter Ankersen, FC København Andreas Bjelland, Brentford Nicolai Boilesen, FC København Riza Durmisi, Betis Sevilla Pierre Emile Højbjerg, Southampton Daniel Wass, Celta Vigo Mike Jensen, Rosenborg Nicklas Bendtner, Rosenborg Mathias Jensen, FC Nordsjælland Philip Billing, Huddersfield

»Landsholdet betyder rigtig meget for mig. Det er en gave at være med. Man har ikke pligt til at spille på det, men man får så gode oplevelser gennem det, og der er så mange gode kampe. Så er der fællesskabet. Det er som at komme tilbage til en familie. Man skal aldrig sige aldrig, men lige nu vil jeg gerne spille på landsholdet,« siger Bjelland og fortæller, at han ikke skal se Danmarks VM-kampe.

»Jeg ønsker spillerne held og lykke og håber, at de gør det fantastisk, men jeg får rigtig svært ved at se landskampe denne sommer.«

I stedet vil han koncentrere sig om at optimere sin form og finde den bedst mulige klub. Om end Andreas Bjelland erkender, at situationen kunne være bedre, hvis han havde været med til VM.

»Det havde gjort, at jeg kunne have fundet noget på en højere hylde. VM er et kæmpe udstillingsvindue, for gør man det godt som hold, er det måske muligt at finde større klubber som spiller. Det er så ærgerligt, men det er en realitet. Jeg får ikke noget ud af at græde snot over det nu. Det har jeg ligesom gjort. Jeg må se, hvor jeg havner,« lyder det fra sjællænderen Bjelland, der umiddelbart afviser at vende tilbage til Superligaen i eksempelvis Brøndby eller FC København.

»Jeg vil gerne blive i udlandet. Jeg har spillet i Holland og England, og jeg kunne sagtens se mig forsætte i England. Al ære og respekt for Danmark og dansk fodbold, men det er bare større i udlandet. Både økonomisk, med fansene og kulturen. Det er det i hvert fald de steder, jeg har været. Så er der også de gaver, man kan give sine børn med sprog og så videre. Jeg vil gøre alt for at finde en klub i udlandet og fortsætte eventyret.«