Blinkende brille skal styrke Schmeichel til VM

De danske landsholdsmålmænd har flere gange trænet med en lidt speciel brille i forberedelsen til VM i Rusland.

Brillen er ifølge landsholdets målmandstræner, Lars Høgh, designet til at stresse Kasper Schmeichel, Jonas Lössl og Frederik Rønnow med lysblink, og den kan også sløre vinklerne.

- Det er noget nyt og spændende.

- Vi træner med den en gang om ugen, og vi tager den også med til VM, siger Lars Høgh.

Målmændene skal blot bruge den ti minutter to-tre gange, før den har en effekt på reaktionsevnen.

- Hvis man har nået et niveau, der er okay, så skal man stresses med en kompleksitet, for at komme op på et højere niveau, siger Lars Høgh.

- Der er evidens for, at det virker. Man ved, at det er sådan, man udvikler sig, siger han.

Høgh fortæller, at mange amerikanske basketballklubber i NBA bruger brillen. Også klubber i NFL i amerikansk fodbold benytter teknologien i træningen.

- Alle, der skal reagere hurtigt, kan bruge det, siger målmandstræneren.

Ud over brillen har de danske målmænd arbejdet med deres syn og reaktionsevne foran en lysskærm, der er en del af den samme udviklingsteknologi.

- Her kan man se deres reaktionsevne, om de har et bredt synsfelt, har de en svag side - højre eller venstre, eller har de nogle vinkler, de ikke ser så godt, siger Lars Høgh.

Det danske landshold møder lørdag aften Mexico i den sidste test før VM i Rusland. Kampen spilles klokken 20.00 på Brøndby Stadion.

Efter en fridag flyver holdet mandag til kysten ved Sortehavet, hvor Danmark har base under VM. 16. juni venter Peru i den første gruppekamp. Senere står holdet over for Australien og Frankrig.