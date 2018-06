Myndigheder passer på danske fans i Rusland

Danskere tilskuere ved VM i Rusland får flere muligheder for hjælp, hvis de kommer i tvivl eller nød under slutrunden.

Rent fysisk vil både dansk politi og danske ambassadefolk være til stede på stadion. Og på sin mobiltelefon kan man downloade en app, så man automatisk får besked om væsentlige hændelser.

- Danske fans skal have en fodboldfest til VM – både dem foran tv og dem, der rejser til kampene i Rusland. Vi er derfor rigtigt glade for de tiltag, der er kommet med "Rejseklar" og de danske politifolk i Rusland.

- Det er med til at skabe gode rammer for de danske fans til VM-kampene, siger Jakob Høyer, kommunikationschef i Dansk Boldspil-Union (DBU).

11 råd til danske fans ved VM i Rusland Udenrigsministeriets Borgerservice har i samarbejde med Dansk Boldspil-Union (DBU) lavet guiden ”11 gode råd til VM i Rusland”. Rådene lyder som følger: Hent den gratis app ”Rejseklar”. Tilmeld dig danskerlisten. Tegn en rejseforsikring. Pas på dit pas, fan-id og indrejsekort. Til kampen – kom tidligt og hav tålmodighed på grund af sikkerhed. Følg altid myndighedernes anvisninger. Pas på dine data på åbne Wi-fi-netværk. Vær ansvarlig og hold igen med alkoholindtag offentligt. Nødopkald i Rusland er 112. Udenrigsministeriets globale vagtcenter: +45 33 921 112. Læs mere på rejseklartilvm.um.dk.

Appen "Rejseklar" er et af de tiltag, som skal gøre VM-rejsen mere tryg.

Appen er udviklet af Udenrigsministeriets Borgerservice og sender push-beskeder til sine brugere, hvis der opstår situationer i det land, hvor de befinder sig.

Derudover sender dansk politi fem betjente i dansk uniform til Rusland som bindeled mellem de danske fans og de lokale myndigheder, så der ikke opstår store kulturelle eller sproglige barrierer mellem parterne.

- Vores forbindelsesofficer kan fortælle de lokale betjente, hvordan danskere gebærder sig, og hvordan man typisk plejer at gøre som dansk publikum.

- De russiske betjente kan derudover bruge de danske betjente til at kommunikere med de danske fans, hvis det bliver nødvendigt, forklarer politiinspektør Uffe Stormly fra National Beredskabsafdeling.

- Og sidst, men ikke mindst, kan de danske tilskuere, hvis de har svært ved at forstå, hvad de russiske betjente siger, komme over til de danske betjente og få at vide, hvad der skal foregå, eller hvad fansene skal gøre, siger Uffe Stormly.

Et par af betjentene vil også være til stede i det russiske politihovedkvarter, så de kan reagere hurtigt på efterretninger om truende ballade eller andet.

I tilfælde af nød kan fans også kontakte en dansk ambassademedarbejder.

- Den danske ambassade vil være til stede på alle de stadions, Danmark spiller kampe på.

- Det er dermed muligt at ringe til en ambassademedarbejder på stadion eller til Udenrigsministeriets globale vagtcenter, der har åben 24/7, hvis man er i nød, siger chefen for Udenrigsministeriets Borgerservice, René Dinesen.

Udenrigsministeriet har også lavet en opdateret rejsevejledning, som tager højde for VM i fodbold. Den rummer praktiske informationer til en god og sikker rejse, og til hvis uheldet er ude. Rejsevejledningen ligger på Udenrigsministeriets hjemmeside.

I starten af april havde i alt omkring 5.000 danskere fået billet til Danmarks tribuneafsnit i de tre kampe ved VM. Dertil kommer danskere med billet til de neutrale afsnit.