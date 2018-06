Kom med bag kulissen: Så stort var JP's fotoprojekt med VM-holdet

Jyllands-Posten har med et storstilet fotoprojekt markeret, at selv de største fodboldstjerner er startet ét eller andet sted. Langt de fleste af spillerne på VM-landsholdet er vokset op i trygge og inspirerende rammer i små og mellemstore klubber, og dén røde tråd satte avisens sportsredaktør, Troels Henriksen, og fotograferne Stine Bidstrup og Casper Dalhoff sig for at illustrere.

Det blev til 27 portrætter af VM-stjernerne sammen med 26 fodboldbørn fra deres barndomsklubber - eneste undtagelse er målmand Kasper Schmeichel, som begyndte livet som fodboldspiller i Portugal. Og optagelserne bød på grin og fis på det grønne kunstgræs, som var underlaget i JP's fotostudie.

I den sammenhæng siger Jyllands-Posten tak til de søde og sjove børn og deres flinke forældre, der brugte timer på at køre til Helsingør for i nogle få minutter at blive fotograferet sammen med landsholdsspillerne.

Uden den opbakning, også fra de mange klubber, var projektet aldrig blevet en realitet. Også en tak til DBU og spillerne for fuldt ud at være med på legen.

Det har været et projekt præget af store logistiske udfordringer: Først skulle vi lokalisere den klub, som spillerne optrådte for i den første kamp; dernæst få kontakt til klubben og finde et barn, der kunne deltage; dernæst organisere hele molevitten sammen med DBU i forhold til det hektiske program omkring udtagelsen af VM-truppen. Og sidst men ikke mindst skulle vi have arrangeret hele setuppet omkring fotoseancen med stort græstæppe, fodbolde, kegler og en hulens masse lys, teknisk grej og kameraer.

I videoen foroven kan du komme med bag kulisserne på fotoseancen og se nogle af spillerne på slap line med børnene fra deres første klub.

Se hele fotoprojektet lige her