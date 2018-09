DBU-boss glæder sig over tysk EM-fokus på bæredygtighed

Dansk Boldspil Unions (DBU) formand, Jesper Møller, er glad for, at Tyskland blev valgt som vært for EM-slutrunden i herrefodbold i 2024.

Tyskerne vandt torsdag afstemningen foran tyrkerne, og det var det udfald, som DBU-bossen havde håbet på.

Det skyldes blandt andet, at det tyske bud ikke lagde op til store stadionbyggerier i milliardklassen, da tyskerne allerede råder over mange stadioner af en høj standard.

- Jeg synes også, at Tyrkiet havde et godt bud, og selvfølgelig kunne de også have afholdt et fint EM, men Tyskland har allerede alle stadioner.

- I Danmark og de andre nordiske lande lægger vi vægt på infrastruktur og bæredygtighed, og det har passet perfekt på Tyskland. Derfor har jeg også signaleret fra Danmarks side, at vi ønskede slutrunden i Tyskland.

- Jeg tror også, at det er en generel anskuelse i Danmark, at man gerne ser Tyskland som vært for store sportsbegivenheder, siger Jesper Møller.

Han hæfter sig ved, at Tyskland tilbage i 2006 viste sig som en dygtig arrangør af VM-slutrunden i fodbold.

- Tyskland leverede et fremragende VM i 2006, og den slutrunde betød meget for Tyskland som nation, men også meget for fansene.

- Tyskland ligger centralt, og det ligger jo perfekt for Danmark, da vi er et naboland, siger Jesper Møller.

EM-værtskabet blev afsløret torsdag eftermiddag i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hovedkvarter i Nyon.

Inden Uefa-præsident Aleksander Ceferin åbnede vinderkuverten, havde Jesper Møller en klar idé om udfaldet.

- Jeg var til bestyrelsesmøde i Uefa i går, og uden at jeg fik noget konkret at vide, kunne jeg godt fornemme, at det trak i Tysklands retning, siger Jesper Møller.