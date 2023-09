FC København formøblede to føringer mod FC Nordsjælland i livligt topopgør

FC København måtte lørdag tage til takke med 2-2 i Farum, selv om holdet var foran to gange i topkampen i Superligaen mod FC Nordsjælland.

På trods af de to føringer var det ikke ufortjent, at værterne fik point, da der var tale om et jævnbyrdigt og underholdende opgør, hvor der var højt tempo og store chancer til begge mandskaber.