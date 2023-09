Dansk fodboldspiller scorer pris for sin klimaindsats

Fifpro er spillernes internationale fagforening. Prisen er opkaldt efter Manchester United-angriberen, som længe har arbejdet for at skaffe måltider til udsatte børnefamilier.

I forbindelse med sommerens VM i Australien og New Zealand stod Sofie Junge Pedersen bag et initiativ, som opfordrede VM-spillerne til at kompensere for deres flyrejser til Australien og New Zealand gennem Folkekirkens Nødhjælps klimaarbejde i Uganda eller gennem Verdensnaturfondens arbejde i værtsnationerne.

Det er det, hun ifølge Dansk Boldspil-Union (DBU) bliver hædret for.