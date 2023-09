AGF-Brøndby IF 0-3

Braget mellem AGF og Brøndby endte som lidt af en fuser for det udsolgte Ceres Park. For nok havde kampen både drama, mål og intensitet. Men AGF’s sejrschancer blev tidligt væsentligt forværret af et rødt kort til målmand Bailey Peacock-Farrell, der begik et klodset straffespark. Resten af kampen handlede for AGF om at minimere nederlagets størrelse, og det lykkedes trods alt at afværge en gentagelse af 0-7-nederlaget i 2016, hvor AGF også led under et tidligt rødt kort. Med sejren ligger Brøndby nu nummer to i tabellen før næste rundes derby mod FC København.