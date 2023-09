Seks minutter senere sparkede Jelle Duin på mål. Bolden ramte Brøndbys Kevin Mensah på armen. Straffespark.

»Måske var vi lidt heldige med at få et straffespark. Jeg sparkede jeg den ind til 2-3, så var der kamp igen for fuld skrue.«

Stadion gik amok. Der var 10 minutter tilbage.

»Jeg kunne fornemme, at Brøndbys spillere var rystede, da vi lavede det andet mål. Jeg kunne se det på deres kropssprog og udstråling. De kiggede ned i jorden, ingen tog lederskab, der blev ikke snakket på holdet. Vi kunne mærke, vi var ved at ramme dem lidt,« fortæller Patrick Mortensen.

Der var fem minutter plus tillægstid tilbage, da AGF’s forsvarsspiller Frederik Tingager, fik bugseret bolden skråt bagud i feltet. Jelle Duin satte indersiden på: 3-3. AGF-tilhængerne var i ekstase.

»Det var en magisk aften, som jeg aldrig glemmer. Det havde også været skønt, hvis vi havde spillet 0-0 og de andre også havde spillet uafgjort, og vi havde fået bronzemedaljer, men det gjorde dagen tusind gange mere vild, at det gik sådan,« siger AGF-anføreren.

I Farum skulle Viborg have flere point end AGF for at snuppe tredjepladsen. Den endte 0-0, men i overtiden, og efter AGF’s kamp var fløjtet af, brændte Viborgs Jakob Bonde en klar målchance. AGF havde vundet bronzemedaljer.

»Jeg tænker tilbage på den aften med et stort smil, og jeg er utrolig stolt over det. Jeg har set højdepunkterne fra kampen et par gange siden. Det var sindssygt,« siger Patrick Mortensen, som søndag kl. 18.00 skal op mod Brøndby igen, et nyt medrivende kapitel skal skrives. Denne gang uden tomåls-helten Jelle Duin, som af sin hollandske klub er lejet ud til israelske Hapoel Jerusalem.