Portugal stoppede Luxembourgs stime med 9-0-massakre

Mange fodboldinteresserede havde med spænding set frem til, hvad Luxembourg med selvtillid i bagagen mon kunne stille op mod Portugal, men spændingen forduftede lynhurtigt.

Goncalo Inacio steg efter 12 minutter op til et frækt ydersideindlæg fra Bruno Fernandes og headede Portugal på 1-0. Goncalo Ramos nød seks minutter senere godt af, at Luxembourg var for modige i opspillet. Gæsterne blev overrumplet, og så scorede Paris Saint-Germain-stjernen til 2-0.

Samme Ramos var på pletten igen efter 34 minutter. Rafael Leao tryllede på kanten og sparkede kuglen ind til Ramos, som vendte rundt og scorede. Goncalo Inacio lukkede halvlegen med en kopi af sit første mål.

Målfesten fortsatte efter pausen. Diogo Jota blev sendt dybt af Bruno Fernandes og scorede til 6-0 på en friløber efter 57 minutter. Ti minutter senere kom dagens flotteste mål, da Ricardo Horta smadrede bolden op i nettaget fra kanten af feltet.