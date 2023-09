Football Leaks-bagmand slipper med betinget fængselsdom

Efter domsafsigelsen begrundede dommer Margarida Alves, hvorfor straffen blev, som den blev. Hun har blandt andet lagt vægt på, at Rui Pinto har givet udtryk for fortrydelse.

- Der er ingen grund til, at han skal afsone straffen i fængslet. Retten håber, at hans fortrydelse er seriøs, og at han fra nu af afholder sig fra at udføre handlinger, som er beskrevet her, lød det ifølge Reuters fra dommeren.

Rui Pinto har erkendt, at han skaffede sig adgang til de mange dokumenter på ulovlig vis, men at han ser sig selv som aktivist og whistleblower.

Pinto blev arresteret i Ungarn i 2019 og udleveret til Portugal.

Da retssagen begyndte i 2020, fortalte han, at han havde været chokeret over sine opdagelser.