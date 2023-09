Rubiales trækker sig som fodboldpræsident efter kys

Rubiales har også udtalt sig på sin egen profil på X, og her bekræfter han desuden, at han trækker sig som vicepræsident i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Han gør det også klart, at han føler sig uretfærdigt behandlet i sagen.

- Jeg må se fremad og forsvare min ære og uskyld. Jeg har troen på, at sandheden vil komme frem, og jeg vil gøre alt i min magt for at vinde. Mine døtre og min familie har lidt under det her, lyder det fra Rubiales.