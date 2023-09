Hjulmand og co. er på EM-kurs: Tempoet skal op

Landstræneren så dog en lille udvikling fra første til anden halvleg i søndagens sejr.

- Vi spillede bolden for meget til siden. Vi skal spille mere direkte, vi skal spille hurtigere ind gennem modstandernes linjer.

- Der var mange muligheder for at gøre det bedre i første halvleg. Vi havde mange muligheder for at skabe chancer, men vi havde ikke nok kvalitet i den sidste aflevering. Vi ændrede vores positioner lidt i anden halvleg, og det gjorde os farligere, siger Kasper Hjulmand.

Længe lignede kampen en nullert, men Hjulmand er ikke overrasket over, at Danmark sikrede en forløsende sejr i slutfasen. Han så et fysisk overskud hos danskerne, og det mønster har han set før.

- Vi skubbede på til sidste, og vi havde en plan til lige det her scenarie. Vi ville gå efter sejren til sidst, og det gjorde vi.