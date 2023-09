Kasakhstan vandt og strøg til tops i Danmarks gruppe

Den kasakhiske sejr betyder, at Danmark ikke har råd til at dumme sig ret meget mere i gruppen, hvis billetten til næste års EM-slutrunde skal sikres som gruppens nummer et eller to.

I søndagens kamp i Astana viste Kasakhstan sig igen som en efterhånden dygtig fodboldnation, der ikke bare er med som fyld i en EM-kvalifikationsgruppe.

Kasakhstan har blandt andet besejret Danmark, der smed en 2-0-føring i Astana tidligere på året. Kasakherne scorede ved den lejlighed tre mål i kampens slutfase mod et rystet dansk landshold.