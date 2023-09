Tyskland har fyret landstræner Flick efter fiaskoserie

Ni måneder før EM-slutrunden på hjemmebane skal det tyske fodboldlandshold have ny træner.

Tysklands Fodboldforbund (DFB) har hevet i nødbremsen og fyret landstræner Hansi Flick. Det sker dagen efter 1-4-ydmygelsen i en testkamp mod Japan i Wolfsburg.

- Vi er enige om, at A-landsholdet efter de seneste skuffende resultater har behov for nye impulser. Før EM i vores eget land har vi brug for opbrudsstemning om optimisme, siger DFB-præsident Bernd Neuendorf til forbundets hjemmeside.