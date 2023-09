Sløj sæsonstart har kostet Peter Bonde trænerjobbet i Næstved

Det bliver ikke Peter Bonde, der skal føre Næstved Boldklub ud af suppedasen i bunden af 1. division.

Klubben oplyser i et opslag på Facebook, at træneren er blevet fyret efter den dårlige sæsonstart, som kun har kastet to point i otte kampe af sig.

- Det har ikke været en nem beslutning, men en enig bestyrelse har vurderet det nødvendigt, at der skal nye øjne på spillertruppen for at få os ud af den resultatmæssige krise, vi netop nu befinder os i, skriver klubben med direktør Peter Nielsen som afsender.