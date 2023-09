Sverige har pustet nyt liv i EM-håb med pligtsejr i Estland

Med nederlag i to af de første tre kampe i EM-kvalifikationens gruppe F har Sverige sat sig selv under gevaldigt pres.

Håbet om en plads ved slutrunden i Tyskland næste år fik dog lidt kunstigt åndedræt lørdag, da svenskerne tog en sikker og ekstremt vigtig sejr på 5-0 ude mod Estland.

De to svenske nederlag er kommet til de formodet største konkurrenter til de to slutrundegivende pladser i gruppen, Belgien og Østrig. Da de to hold spillede uafgjort indbyrdes og ellers har gjort rent bord, står de på ti point for fire kampe.