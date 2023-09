Hjulmand har efterudtaget Serie A-duo til nøglekamp i Finland

Her spillede Joakim Mæhle venstreback, hvilket er den position, Kristiansen bejler til. Den 20-årige tidligere FC København-profil fik i juni debut for Kasper Hjulmands hold med et sent indhop i 1-1-kampen i Slovenien.

Finland og Danmark topper gruppen før søndagens møde.

Finnerne har 12 og Danmark 10 point efter fem kampe. Slovenien har også 10 point og gæster søndag San Marino.

De to bedste hold fra hver kvalifikationsgruppe booker billet til EM i Tyskland næste sommer.