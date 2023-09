I den kategori hører San Marino ikke til. Hvis det er undgået nogens opmærksomhed, er San Marino sidst af de 208 lande, som er på fodboldens verdensrangliste. San Marino har spillet 200 A-landskampe, tabt 190, spillet ni uafgjort og vundet en enkelt. For snart 20 år siden, 1-0 over en anden miniputnation, Liechtenstein.

Også derfor var torsdag aften i Parken en oplevelse for familier, far, mor og med børn i hænderne, iskolde coladåser, en burger fortæret ved Sortedamssøen i den milde septemberluft og ”Tror du, vi vinder, far?” Ja, det tror far, vi skal over her, når det bliver grønt lys, så se dig lige for.

Der var en årsag til, at Rasmus Højlund blev holdt på reservebænken, selv om det nok var ham, mange af de små med store øjne var kommet for at kigge på. For det første er hans tilstedeværelse på banen mere påkrævet på søndag på udebane mod gruppeleder Finland og for det andet så burde andre kunne lave de nødvendige mål mod San Marino.