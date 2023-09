Fyret spansk landstræner: Det er uretfærdigt

Men den 42-årige spanier blev siden fyret, og det er han overrasket over.

- Jeg følte mig så godt tilpas, som man kan efter at være blevet verdensmester for 16 dage siden. For ti dage siden fik jeg min kontrakt forlænget og til en højere løn, og nu er jeg fyret.

- Jeg mener, at det er uretfærdigt, fastslår Jorge Vilda.

Den nu tidligere spanske landstræner fik blandt andet kritik for at klappe af den tale, som Luis Rubiales holdt, og hvor fodboldpræsidenten kritiserede ”falsk feminisme” samt afviste at træde tilbage.

Jorge Vilda vil gerne forklare, hvorfor han klappede af talen.

- Jeg vil aldrig klappe af noget macho. Jeg vidste ikke, hvordan den tale ville ende. Vi troede, at vi skulle høre på en tilbagetrædelse.