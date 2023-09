Her er Jyllands-Postens karakterer til de danske spillere i sejren på 1-0 over Finland i EM-kvalifikationen:

Kasper Schmeichel 4

Spænede på et tidspunkt ud af feltet og lossede bolden ud. Et godt timet indgreb, som tilmed også brød kedsomheden for keeperen. Havde nærmest lige så lidt at