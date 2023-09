Siden har Finland vundet fire kampe, mens Danmark har sat fire point til mod Slovenien og Kasakhstan. Og det var ganske klart, at Finland med 12 indhøstede point gerne ville gennem de 90 minutter og stå tilbage med et point.

Efter 45 intense minutter, jo, sådan var det at opleve kampen på tribunen omend kynikere vil kalde det danske spil kedeligt og en ørkenvandring, og de over 30.000 finske fans havde ret beset ikke meget at råbe højt over udover det par gange, Teemu Pukki kunne løbe ned mod det danske mål, men uden tidligere tiders fart og skarphed i fødderne.

Den danske offensiv var dog heller ikke eksisterende i første halvleg, da hverken Jonas Wind og slet Andreas Skov Olsen havde held med deres aktioner. Jesper Lindstrøm prøvede ihærdigt og prøvede at finde plads inde midt på, men for mange af de smarte flick-ons kiksede også for ham.

De skulle masseres

Et par gange prøvede Pierre-Emile Højbjerg og Christian Eriksen at variere angrebene ved at sparke på mål fra distancen, men heller på det punkt var der banko og fuld plade. Vi ventede sådan set på, at Rasmus Højlund skulle i kamp og massere det finske forsvar med sin voldsomme fysisk.

Fra begyndelsen af anden halvleg blev Rasmus Højlund introduceret, mens Jesper Lindstrøm som undervejs havde fået par hug af den brede back, Nikolai Alho, blev i omklædningsrummet.

Christian Eriksen måtte se Lukas Hradecky redde et direkte frispark, men tiden gik uden åbne danske chancer, ind kom Yussuf Poulsen og Thomas Delaney, danskerne sad tungere og tungere på spillet. Kort før tid gav det bonus.

Der var lidt af en overraskelse i landstræner Kasper Hjulmands startopstilling, thi anfører Simon Kjær, der spillede hele kampen mod San Marino, var bænket, så det danske midterforsvar bestod af Andreas Christensen og Joachim Andersen.