Spaniens verdensmestre har givet guldtræner sparket

Kort før VM vendte tre af spillerne tilbage, og trods de mange afbud lykkedes det Spanien at vinde VM-guld for første gang med en finalesejr over England.

Det fik imidlertid ikke kritikken af Vilda til at forstumme, og han kom igen i et uheldigt lys, da ”kysseskandalen” omkring Luis Rubiales blussede op.

Da fodboldpræsidenten højst overraskende meddelte, at han ikke havde i sinde at bøje sig for omverdenens pres og trække sig fra posten, var Vilda sammen med herrelandstræner Luis de la Fuente blandt de ivrigste klappere.

Samtidig blev Vilda af Rubiales lovet en fireårig kontraktforlængelse med lønforhøjelse. Samme dag trak stort set hele staben omkring kvindelandsholdet sig og fordømte i en erklæring Rubiales’ opførsel.