Antony smidt af Brasiliens landshold efter anklager om overfald

Beslutningen om at fjerne Manchester United-spilleren fra landsholdstruppen er truffet, efter at det brasilianske medie UOL udgav en artikel, hvori spillerens ekskæreste Gabriela Cavallin beskyldte ham for at have overfaldt hende.

Antony selv har pure nægtet beskyldningerne, men skriver på sociale medier, at han ikke kan give flere detaljer, fordi sagen er ved at blive efterforsket af politiet.

- Siden begyndelsen har jeg behandlet denne sag med alvor og respekt, og jeg har givet de nødvendige afklaringer til politiet, skriver Antony på det sociale medie Instagram.