En legende og de britiske medier fremhæver Rasmus Højlund midt i Manchester Uniteds nedtur

Den tidligere forsvarsspiller roste danskeren for den fysiske styrke, aggressivitet og fart.

»Men han er også stadig i gang med at lære. Han har kun spillet et par sæsoner på det højeste niveau, og vi forventer, at han skal være ligesom Erling Haaland. Det er problemet,« siger Gary Neville med henvisning til Manchester Citys norske angriber.

Hovedpersonen har skrevet på Instagram, at han var »stolt over at have opnået drømmen om at få debut for Manchester United«, og at »vi vil rejse os efter landskampspausen«.

Rasmus Højlund er en del af de danske fodboldherrers trup til EM-kvalifikationskampene mod San Marino og Finland, der bliver spillet henholdsvis den 7. september i Parken og den 10. september i Helsinki.