Sen AGF-scoring spolerede norsk drømmedebut i Midtjylland

Det lignede længe, at Brynhildsen skulle blive matchvinder i sin debut, men efter 82 minutter headede indskiftede Tobias Bech udligningen i målet til slutresultatet 1-1.

Resultatet betyder, at FCM er uden sejr i Superligaen i tre kampe i træk, mens AGF er ubesejret i fem kampe på stribe. AGF og FCM går ind til den kommende landsholdspause på henholdsvis femte- og sjettepladsen.

Begge hold åbnede kampen med stor tænding og knap så meget farlighed. Der blev kæmpet hårdt om hver bold.

Som kampen skred frem, begyndte gæsternes spil at flyde mere, og selv om de store chancer udeblev, var AGF begyndt at have en lille overtag.