Skov og Stage sparkede sejre hjem i Bundesligaen

I Hoffenheim så Jonas Wind ud til at kunne gå til pause med et lille smil på læben efter at have leveret assisten til Wolfsburgs føringsmål.

Det lykkedes dog Hoffenheim at udligne lige før pausen i opgøret, hvor Joakim Mæhle også var med fra start hos gæsterne, mens Robert Skov kom ind for det hvidblusede hjemmehold. Det gjorde han efter en time og blev straks kampafgørende.

Skov tiltvang sig hovedrollen efter pausen. Først leverede han assisten til Maximilian Beiers føringsmål lige efter sin indskiftning, inden han selv cementerede sejren med målet til 3-1, der blev slutresultatet.