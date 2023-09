FC Nordsjælland lejer Ajax-dansker

- Vi får en teknisk stærk spiller med et super blik for spillet og med en fantastisk evne for selv at afgøre kampe.

- Han er også en fysisk stærk spiller som kan give os endnu flere strenge at spille på, siger cheftræner Johannes Hoff Thorup, der trænede Christian Rasmussen som U17-spiller i FCN.

I den hollandske storklub har han primært spillet på diverse ungdomshold og andetholdet, men det er også blevet til tre optrædener for førsteholdet.