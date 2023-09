Rasmus Højlund meldes klar til debut mod Arsenal

- Jeg har været i Manchester og set Rasmus træne. Han er i fuld træning og fuldt gear og er formentlig i kamptruppen i weekenden.

- Der er et forbehold for ham. Han skal komme godt igennem denne uge og vise, at han er klar, påpegede Hjulmand i tirsdags.

Rasmus Højlund, der skiftede fra Atalanta til United tidligere på sommeren, har haft en problematisk sæsonoptakt med rygproblemer.

Skaden har indtil for ganske nylig forhindret Rasmus Højlund i at deltage i træningen i den engelske storklub. Men det har han så gjort i denne uge, hvilket lover godt for de kommende kampe.

Uniteds kamp mod Arsenal fløjtes i gang i London søndag klokken 17.30.