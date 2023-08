FCN cruisede i Conference League med sejr i Beograd

FC Nordsjælland får travlt i efteråret.

Torsdag aften sørgede fodboldklubben nemlig for at kvalificere sig til Conference Leagues gruppespil efter en ny sejr over Partizan fra Beograd.

Efter den knusende 5-0-sejr i det første opgør i Farum for en uge siden var FCN mere nådig ved serberne denne torsdag. Det endte med en dansk 1-0-sejr i returopgøret.