FCK-træner om lodtrækning: Det bliver store oplevelser

- Vi anerkender, at det er nogle store klubber, vi skal op mod, men sådan er det på det niveau, og det har vi spillet os til, siger Jacob Neestrup til fck.dk.

- Det bliver store oplevelser ikke bare for os, men for hele København. Når det er sagt, så er det kun en god oplevelse for os, hvis vi præsterer godt, så vi kommer ikke bare for at opleve, men for at præstere mod de bedste, siger han.

FCK har ligesom i sidste sæson en klar ambition om at være med i anden halvdel af de europæiske turneringer på den anden side af nytår. Det betyder, at klubben skal slutte blandt de tre bedste i gruppespillet.