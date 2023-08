For sjette gang er FC København klar til gruppespillet i Champions League, efter at holdet hjemme spillede 1-1 mod Rakow Czestochowa. Samlet besejrede FCK det polske mesterhold med 2-1.

Tidligere har FCK været med i gruppespillet i den fineste europæiske klubturnering i årene 2006, 2010, 2013, 2016 og 2022.

FCK skrev samtidig dansk fodboldhistorie. Det er nemlig første gang, at et dansk hold har været med i Champions League-gruppespillet to sæsoner i træk.