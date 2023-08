FC Nordsjælland sælger Nuamah for rekordsum

FCN meddeler ikke, hvor meget Nuamah er solgt for. Ifølge B.T. er tale om et beløb svarende til 187 millioner kroner og yderligere op til 38 millioner kroner i bonus.

FCN havde i forvejen den danske transferrekord efter salget af Kamaldeen Sulemana. Han blev ifølge Transfermarkt solgt til franske Rennes for 127 millioner kroner i sommeren 2021.

19-årige Nuamah nåede at bidrage med 20 mål i 49 kampe for FCN-spiller.

Laursen erklærer sig meget tilfreds med at have solgt en profil, der er kommet op fra klubbens akademi.

- Ernest har været igennem en eksplosiv udvikling, og den store interesse gør, at vi føler os privilegerede over at have haft ham på holdet igennem hele den indledende del af sæsonen, hvor han også nåede at gøre en afgørende forskel, siger Laursen.