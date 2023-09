»Da verdens bedste spiller blev rygtet til Saudi-Arabien, gjorde det mig trist«

Mens det europæiske transfermarked i det store og hele lukkede i weekenden, kan fodboldklubberne fra Saudi-Arabien i endnu en uges tid købe spillere, hvis de vil. Det gør de angiveligt.

Siden Cristiano Ronaldo for et halvt år siden skiftede til den saudiarabiske liga, har over 30 etablerede spillere i europæiske klubber taget til Saudi-Arabien, og det rejser en lang række spørgsmål.