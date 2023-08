Ståle Solbakken har udtaget sin søn til Norges landshold

- Markus er taget med, fordi han er god nok lige præcis nu. Det har ikke været det letteste, og det er nok den plads, vi har diskuteret mest, siger Ståle Solbakken ifølge NTB.

Beskeden om landsholdsudtagelsen er ikke blevet givet hen over spisebordet.

- Jeg har ikke diskuteret det med ham eller varslet ham om det. Han får nok en del telefonopkald nu, lyder det fra landstræneren.

23-årige Markus Solbakken spiller til daglig for Viking i den bedste norske fodboldrække. Tidligere har spilleren fra årgang 2000 sagt, at hans far nok blev nødt til at sige op, for at han kunne komme på landsholdet.