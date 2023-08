Regionale fodboldchefer vil have Rubiales til at trække sig

Stormvejret omkring præsidenten for Det Spanske Fodboldforbund (RFEF), Luis Rubiales, tog mandag aften til i styrke.

Præsidenterne for de regionale fodboldforbund mødtes til et hasteindkaldt møde for at diskutere holdningen til Rubiales efter den stærkt omtalte episode, hvor han kyssede en kvindespiller på podiet, da Spanien for nylig vandt VM.