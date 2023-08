FC Midtjylland henter sydkoreansk forsvarsforstærkning

Ifølge transfermarkt.de er den nye FCM-spiller noteret for 50 kampe i den bedste sydkoreanske række, K League.

Han har også optrådt for ungdomslandshold på flere forskellige alderstrin.

- Jeg er glad for at komme til Europa og FC Midtjylland. Nu er det vigtigste for mig at gøre en forskel på banen. Jeg har set flere af holdets kampe, og den offensive, aktive spillestil har gjort det attraktivt for mig at skifte hertil, siger Lee Han-beom.

- Min drøm er at komme på det sydkoreanske landshold, og her i klubben stiler jeg efter at vinde trofæer. Det er mine helt klare mål for de næste år, siger han.