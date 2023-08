Roberto Mancini er ny landstræner for Saudi-Arabien.

Det er givetvis en del mere end det job som italiensk landstræner, som Mancini kvittede tidligere i august.

Ansættelsen er det seneste skud på stammen i en stor saudiarabisk satsning på fodbold.

Den har denne sommer også har bragt stjerner som Karim Benzema, Neymar, Roberto Firmino, Marcelo Brozovic, Jordan Henderson og N’Golo Kanté med mange flere til klubber i landet.

- Jeg er enormt stolt over at blive tilbudt jobbet som landstræner for Saudi-Arabien. Jeg tror, det er en stor mulighed for mig for at opleve fodbold i et nyt land - især med tanke på fodboldens voksende popularitet i Asien.