FC Nordsjælland-FC Midtjylland 3-0

FC Midtjyllands anfører Kristoffer Olsson var efter kampen ikke sen til at erkende, at der var klasseforskel mellem de to hold i den sene søndagskamp. Midtjyderne, der i seneste runde tabte 0-1 hjemme til Brøndby, fik ikke et ben til jorden mod FC Nordsjælland, der kom til kampen med en imponerende 5-0-sejr over Partizan Beograd i bagagen. Den oplevelse byggede holdet videre på og slog overbevisende FC Midtjylland med 3-0 i en kamp, hvor Marcus Ingvartsens to scoringer grundlagde sejren. I FCM-lejren må det bekymre, at holdet ser ud til at være meget langt fra topniveauet i Superligaen.