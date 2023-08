Simon Kjær fik igen sent indhop i Milan-sejr

Men kort før pausen fik Milan tildelt et tvivlsomt straffespark efter en hånd på bolden i feltet, som VAR mente, at banedommeren skulle granske ekstra nøje på video.

Olivier Giroud var sikkerheden selv fra pletten og bragte milaneserne på 2-1.

Milan-backen Theo Hernández chippede bolden ind til 3-1 i første halvlegs tillægstid efter fornemt sammenspil med Rafael Leao.

Efter 65 minutter blev Leao trådt over foden i feltet, og det blev også takseret til et straffespark efter et længere VAR-tjek.

Igen scorede Giroud usvigeligt sikkert fra pletten til slutresultatet 4-1.

Dermed har Milan indledt sæsonen med to sejre i to kampe.

I den anden sene lørdagskamp vandt Verona 2-1 på hjemmebane over AS Roma. Backen Rasmus Nissen Kristensen spillede første halvleg for romerne, der var bagud 0-2 ved pausen.