Spansk liga vil have fodboldpræsident fyret efter kys

- Vi arbejder på at sikre, at handlinger, som dem vi har set, aldrig går ustraffet hen, at de bliver sanktioneret, og at der bliver indført særlige tiltag for at beskytte kvindelige fodboldspillere fra handlinger, som vi mener er uacceptable, lyder det i fællesudtalelsen fra Hermoso, FutPro og TMJ.

Mandag aften undskyldte Luis Rubiales kysset og sin opførsel.

- Jeg må indrømme, at jeg helt sikkert var galt på den. Det var ikke med onde hensigter, lød det fra Rubiales i en video.

Tirsdag fordømte den spanske premierminister, Pedro Sanchéz, fodboldpræsidentens opførsel og sagde, at Rubiales’ undskyldning var utilstrækkelig.