FC Midtjylland henter tjekkisk back på lang aftale

Den nye back har første træning i FCM onsdag.

- Mit førstehåndsindtryk er godt, og jeg er blevet mødt af nogle fantastiske faciliteter her i klubben. Nu handler det om at lære mine holdkammerater at kende, og så kommer jeg forhåbentligt til at spille en masse minutter allerede i den kommende tid.

- Som spiller er jeg en moderne back, som arbejder hårdt, kan lide at gå i dueller og løber meget. Jeg er klar til at bevise mit værd i en stærk liga, som på mange punkter minder om den række, jeg kommer fra, siger Adam Gabriel.

FC Midtjylland møder polske Legia Warszawa i Conference League-kvalifikationen torsdag aften.