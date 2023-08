Sejr til FCK efter selvmål - ét skridt fra CL

Det var en tæt affære, der bar præg af opgørets store betydning. Det afspejlede sig særligt ved, at begge hold præsenterede en meget kompakt defensiv, som ikke tillod mange chancer.

FCK trak det længste strå via et selvmål fra Rakow efter blot ni minutters spil. Det var et indlæg fra offensivspilleren Mohamed Elyounoussi, der tog en afretning og dermed snød Vladan Kovacevic i Rakow-målet.

Den polske hjemmehold fik i slutningen af første halvleg annulleret et mål for en snæver offside af VAR.

Sejren betyder, at FCK står med de bedste kort på hånden forud for returkampen, der spilles næste onsdag i Parken.