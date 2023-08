Spansk fodboldchef undskylder for kys af VM-vinder

Chefen for det spanske fodboldforbund, Luis Rubiales, undskylder for at have kysset en kvindelig fodboldspiller på munden under fejringerne af landets VM-sejr.

Det siger han mandag i en videoudtalelse udsendt af forbundet.

- Jeg må indrømme, at jeg helt sikkert var galt på den. Det var ikke med onde hensigter, lyder det.